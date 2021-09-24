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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3407340834093410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:37

  Amethyst написав:Ваащето у Мумбы по Мастеру вааще нема комисс за конвертацию, по Визе есть -1%.
А тааак юзается внутренний карточный курс для конвертации. Попадалово на ДиСиСи тож бывает :(


ну я ж и говорю - неважно как называется )))
жаль ОТП жлобы по кешбеку, но +- есть и им применение
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:50

С КБ еще Идея есть, и курс там ничотак )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 14:21

  cohan написав:единственный банк, с приемлемым курсом и не сильно большим отличием в итоге (0,4-0,9%) от заявленных карточных - ОТП

все остальные в той или иной мере взувают, и не важно как это называется: "1% за конвертацию", "0% за конвертацию +2% за завали_е*ало_не_твое_дело_за_что", "1% за розрахунки в валюе видминнои вид валюты карты"

короче, проще это запомнить и не сильно переживать потом, если не совпало
а искать соответствие между цифрами на сайте и списанными - трата времени

Еще Моно меня ни разу не подводил. Все ок с курсом и оплатами.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:15

Re: ПУМБ

Я тут уже подымал тему по поводу некорректных курсов при списании в евро, оф. представитель долго лепил левые отмазки, а когда аргументы закончились отправил меня в отделение, где вообще не видят информации по какому курсу совершена операция.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:29

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Вы по какому проверяли?

который в приложении, обмен валют
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:30

Re: ПУМБ

  antey718 написав:где вообще не видят информации по какому курсу совершена операция.

так в приложении это видно, телефон им в зубы всунуть)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:33

Re: ПУМБ

  tmp01 написав:Еще Моно меня ни разу не подводил. Все ок с курсом и оплатами.

моно/приват как часы, никогда проблем не припомню
+у них моментальное списание, а не две операции с разницей в Х дней.
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