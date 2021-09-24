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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:37
Amethyst написав:
Ваащето у Мумбы по Мастеру вааще нема комисс за конвертацию, по Визе есть -1%.
А тааак юзается внутренний карточный курс для конвертации. Попадалово на ДиСиСи тож бывает
ну я ж и говорю - неважно как называется )))
жаль ОТП жлобы по кешбеку, но +- есть и им применение
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cohan
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:50
С КБ еще Идея есть, и курс там ничотак )
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 14:21
cohan написав:единственный
банк, с приемлемым курсом и не сильно большим отличием в итоге (0,4-0,9%) от заявленных карточных - ОТП
все остальные в той или иной мере взувают, и не важно как это называется: "1% за конвертацию", "0% за конвертацию +2% за завали_е*ало_не_твое_дело_за_что", "1% за розрахунки в валюе видминнои вид валюты карты"
короче, проще это запомнить и не сильно переживать потом, если не совпало
а искать соответствие между цифрами на сайте и списанными - трата времени
Еще Моно меня ни разу не подводил. Все ок с курсом и оплатами.
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tmp01
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:15
Я тут уже подымал тему по поводу некорректных курсов при списании в евро, оф. представитель долго лепил левые отмазки, а когда аргументы закончились отправил меня в отделение, где вообще не видят информации по какому курсу совершена операция.
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antey718
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:29
Amethyst написав:
Вы по какому проверяли?
который в приложении, обмен валют
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:30
antey718 написав:
где вообще не видят информации по какому курсу совершена операция.
так в приложении это видно, телефон им в зубы всунуть)
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:33
tmp01 написав:
Еще Моно меня ни разу не подводил. Все ок с курсом и оплатами.
моно/приват как часы, никогда проблем не припомню
+у них моментальное списание, а не две операции с разницей в Х дней.
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