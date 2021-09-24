что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 11:52
Re: ПУМБ
что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту
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