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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3409341034113412>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:52

Re: ПУМБ

  klug написав:але посилатися при цьому на дані, що відповідають типу операції, а не перше ліпше число, що трапилося під руку.

что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 15:26

  Starter написав:
  klug написав:але посилатися при цьому на дані, що відповідають типу операції, а не перше ліпше число, що трапилося під руку.

что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту

Обмінювати у самому застосунку - так, обмінювати у відділенні - ні, конвертувати при оплаті - теж ні. Курс конвертації є на сайті, де написано, що він має бути ще й у застосунку? Радійте, що прогресивна ПУМБа не вивішує його в ГО на дошці оголошень.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:10

забыл что пумба 0,5% дерет за p2p через другие банки
побрили на 50грн, лол

теперь только через моно буду лить, пумба-банка - жадная :mrgreen:
Starter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:18

Re: ПУМБ

  Starter написав:пумба-банка - жадная
все лето грела сирот эта банка -толкалка.
Тоже сегодня моней через всекарту позакрывал всемогущих
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:56

Re: ПУМБ

Сьогодні вперше в житті телефонні шахраї намагалися під приводом служби безпеки банку дізнатися дані картки. Спершу навіть повірив, адже запитали чи здійснював я переказ певної суми через якийсь сервіс, бо аналогічне питання останніми днями задавала СБ монобанк при p2p на альфу. Вони назвали номер картки й ПІБ, а коли під приводом відміни платежу, якого не робив хотіли вже вициганити "спеціальний" код із тильної сторони картки й почули мою аргументовану відмову, то просто поклали слухавку.
Маючи в своєму арсеналі кілька десятків карток десятка банків, то лише дані ПУМБа потрапили в "потрібні" руки. Можливо співпадіння, але довіряти банку, щось крім його кредитних коштів точно бажання не додало. :))
Цікаво, більше нікому з форумчан подібні дзвінки не поступали останнім часом?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:12

Re: ПУМБ

  stryzhko написав:Цікаво, більше нікому з форумчан подібні дзвінки не поступали останнім часом?

Так а может звонок "на удачу" и банк ни при чем. Мне вон 2 раза из СБ самого НБУ звонили :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:44

Re: ПУМБ

ingtrans написав:Так а может звонок "на удачу" и банк ни при чем. Мне вон 2 раза из СБ самого НБУ звонили :)

Можливо, але на скільки знаю ті, що дзвонять з відремонтованих камер Малюськи:)) "на удачу" не називають ПІБ власника й повний номер карти, що й затримало мене на лінії, а тепер ще цікаво звідки таки дані отримали. Та й на удачу наче найбільш популярні приват, ощад.
Пам'ятаю нещодавний кіпіш з прив'язаними картами моно-Пумб, то може якось банк чи працівники таки пов'язані з шахраями.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:48

  stryzhko написав: Можливо співпадіння, але довіряти банку, щось крім його кредитних коштів точно бажання не додало. :))

кредитні теж гарно крадуться ;)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:04

Re: ПУМБ

  stryzhko написав:Можливо, але на скільки знаю ті, що дзвонять з відремонтованих камер Малюськи:)) "на удачу" не називають ПІБ власника й повний номер карти, що й затримало мене на лінії, а тепер ще цікаво звідки таки дані отримали.

А вот и нет. Первый раз звонил действительно малоподготовленный человек и даже немного запинался, а вот второй раз совсем другое дело. Вначале робобаба (или ее имитация) говорит, мол, сейчас с вами свяжется СБ НБУ или нажмите 1, чтобы связаться без ожидания. Ничего не нажимал - с другой стороны сразу вступает человек с хорошо поставленным командным голосом, обращается по имени и отчеству и грузит всё той же старой песней о блокировке платежа с моей карты. Думаю, что могли как-то выйти на мои данные через ФОП.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:34

Re: ПУМБ

ingtrans написав:обращается по имени и отчеству и грузит всё той же старой песней о блокировке платежа с моей карты.
Й повний номер карти вказав?
stryzhko
 
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