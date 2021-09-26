что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:52
Re: ПУМБ
что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту
Додано: Суб 25 вер, 2021 15:26
Обмінювати у самому застосунку - так, обмінювати у відділенні - ні, конвертувати при оплаті - теж ні. Курс конвертації є на сайті, де написано, що він має бути ще й у застосунку? Радійте, що прогресивна ПУМБа не вивішує його в ГО на дошці оголошень.
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:10
забыл что пумба 0,5% дерет за p2p через другие банки
побрили на 50грн, лол
теперь только через моно буду лить, пумба-банка - жадная
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:18
Re: ПУМБ
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:56
Re: ПУМБ
Сьогодні вперше в житті телефонні шахраї намагалися під приводом служби безпеки банку дізнатися дані картки. Спершу навіть повірив, адже запитали чи здійснював я переказ певної суми через якийсь сервіс, бо аналогічне питання останніми днями задавала СБ монобанк при p2p на альфу. Вони назвали номер картки й ПІБ, а коли під приводом відміни платежу, якого не робив хотіли вже вициганити "спеціальний" код із тильної сторони картки й почули мою аргументовану відмову, то просто поклали слухавку.
Маючи в своєму арсеналі кілька десятків карток десятка банків, то лише дані ПУМБа потрапили в "потрібні" руки. Можливо співпадіння, але довіряти банку, щось крім його кредитних коштів точно бажання не додало. )
Цікаво, більше нікому з форумчан подібні дзвінки не поступали останнім часом?
Додано: Пон 27 вер, 2021 19:12
Re: ПУМБ
Додано: Пон 27 вер, 2021 19:44
Re: ПУМБ
Можливо, але на скільки знаю ті, що дзвонять з відремонтованих камер Малюськи:)) "на удачу" не називають ПІБ власника й повний номер карти, що й затримало мене на лінії, а тепер ще цікаво звідки таки дані отримали. Та й на удачу наче найбільш популярні приват, ощад.
Пам'ятаю нещодавний кіпіш з прив'язаними картами моно-Пумб, то може якось банк чи працівники таки пов'язані з шахраями.
Додано: Пон 27 вер, 2021 19:48
Додано: Пон 27 вер, 2021 20:04
Re: ПУМБ
А вот и нет. Первый раз звонил действительно малоподготовленный человек и даже немного запинался, а вот второй раз совсем другое дело. Вначале робобаба (или ее имитация) говорит, мол, сейчас с вами свяжется СБ НБУ или нажмите 1, чтобы связаться без ожидания. Ничего не нажимал - с другой стороны сразу вступает человек с хорошо поставленным командным голосом, обращается по имени и отчеству и грузит всё той же старой песней о блокировке платежа с моей карты. Думаю, что могли как-то выйти на мои данные через ФОП.
Додано: Пон 27 вер, 2021 20:34
Re: ПУМБ
Й повний номер карти вказав?
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