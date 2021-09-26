ingtrans написав:
А вот и нет. Первый раз звонил действительно малоподготовленный человек и даже немного запинался, а вот второй раз совсем другое дело. Вначале робобаба (или ее имитация) говорит, мол, сейчас с вами свяжется СБ НБУ или нажмите 1, чтобы связаться без ожидания. Ничего не нажимал - с другой стороны сразу вступает человек с хорошо поставленным командным голосом, обращается по имени и отчеству и грузит всё той же старой песней о блокировке платежа с моей карты. Думаю, что могли как-то выйти на мои данные через ФОП.
с номером карты объяснения нет (
я уже писало выше что с ПУМБ что-то нечисто, но непойми где утекает ((
хотя вполне может и по классике, если где-то онлайн платили