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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3409341034113412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:36

  ingtrans написав:
  stryzhko написав:Можливо, але на скільки знаю ті, що дзвонять з відремонтованих камер Малюськи:)) "на удачу" не називають ПІБ власника й повний номер карти, що й затримало мене на лінії, а тепер ще цікаво звідки таки дані отримали.

А вот и нет. Первый раз звонил действительно малоподготовленный человек и даже немного запинался, а вот второй раз совсем другое дело. Вначале робобаба (или ее имитация) говорит, мол, сейчас с вами свяжется СБ НБУ или нажмите 1, чтобы связаться без ожидания. Ничего не нажимал - с другой стороны сразу вступает человек с хорошо поставленным командным голосом, обращается по имени и отчеству и грузит всё той же старой песней о блокировке платежа с моей карты. Думаю, что могли как-то выйти на мои данные через ФОП.


с номером карты объяснения нет (
я уже писало выше что с ПУМБ что-то нечисто, но непойми где утекает ((

хотя вполне может и по классике, если где-то онлайн платили
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:38

  stryzhko написав:
ingtrans написав:обращается по имени и отчеству и грузит всё той же старой песней о блокировке платежа с моей карты.
Й повний номер карти вказав?

Нет, вот номер карты он не знал. Вроде бы.
ingtrans
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