stryzhko написав:Можливо, але на скільки знаю ті, що дзвонять з відремонтованих камер Малюськи:)) "на удачу" не називають ПІБ власника й повний номер карти, що й затримало мене на лінії, а тепер ще цікаво звідки таки дані отримали.
А вот и нет. Первый раз звонил действительно малоподготовленный человек и даже немного запинался, а вот второй раз совсем другое дело. Вначале робобаба (или ее имитация) говорит, мол, сейчас с вами свяжется СБ НБУ или нажмите 1, чтобы связаться без ожидания. Ничего не нажимал - с другой стороны сразу вступает человек с хорошо поставленным командным голосом, обращается по имени и отчеству и грузит всё той же старой песней о блокировке платежа с моей карты. Думаю, что могли как-то выйти на мои данные через ФОП.
с номером карты объяснения нет ( я уже писало выше что с ПУМБ что-то нечисто, но непойми где утекает ((
хотя вполне может и по классике, если где-то онлайн платили
ingtrans написав:Нет, вот номер карты он не знал. Вроде бы.
Ось це мене й насторожило що одночасно ім'я й номер вказали. Якби щось одне, то варіант витоку даних з банку й не розглядав би. Та й в онлайні протягом останніх місяців наче й не платив ніде, бо акція тримала на карті практично завжди 0, лише тимчасово закидав пару тис. на кешбечні коммуналку, таксі й інші категоріі. Щось поки не можу згадати, де міг допустити помилку, яка призвела до витоку даних.