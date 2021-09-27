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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 08:45
В этом месяце после выбора первой категории предложило второй категорию "Хобби", в которую входит подписка OLL.TV - 40% по кредитке.
Вчера вечером произвел оплату OLL TV (ожидаемый кешбек практически на полный лимит), в операціях указано LIQPAY*digitalscreens Dnepr UA, сообщения в вайбер о начислении кешбека нет. Может ли после проводки как то измениться назначение и появится кешбек или стоит теребить горячку уже сейчас?
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ГеннадийUA
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Додано: Вів 28 вер, 2021 08:49
Мизантрóп написав:
оже сегодня моней через всекарту позакрывал всемогущих
Чому такий фальстарт?
До 30-го ж можна!
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V2
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:31
V2 написав: Мизантрóп написав:
оже сегодня моней через всекарту позакрывал всемогущих
Чому такий фальстарт?
До 30-го ж можна!
я сегодня всех, где "до 30го"
во-первых, с тем же ПУМБом погашение видно только на след день (понятно, что и так понятно, если СЭП сегодня зашел то погасится, но так спокойнее)
а во вторых - с СЭП тоже может вдруг что-то случиться, тем более последний день месяца, в общем- запас 1 день мне спокойнее
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cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:43
cohan написав:
во-первых, с тем же ПУМБом погашение видно только на след день
Кстати, вчера перевел денег по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту, а оттуда сразу же на кредитку. Оба перевода исполнились и отобразились сразу же, но по кредитке сумма льготного периода за ночь не изменилась. Теперь сумма льготного периода отображается больше, чем общая сумма долга, на этой же странице.
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M-Audio
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:03
cohan написав:
я сегодня всех, где "до 30го"
"Слабак!" (С) Маэстро, к/ф "В бой идут одни старики"
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Flamingo
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:44
M-Audio написав:
Кстати, вчера перевел денег по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту, а оттуда сразу же на кредитку.
Если после 18:00 всё делали, то через день всё будет отображено правильно
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:54
M-Audio написав:
по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту
в этом есть сакральный смысл? почему сразу не на ВсеМожу?
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