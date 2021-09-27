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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:45

OLL TV

В этом месяце после выбора первой категории предложило второй категорию "Хобби", в которую входит подписка OLL.TV - 40% по кредитке.
Вчера вечером произвел оплату OLL TV (ожидаемый кешбек практически на полный лимит), в операціях указано LIQPAY*digitalscreens Dnepr UA, сообщения в вайбер о начислении кешбека нет. Может ли после проводки как то измениться назначение и появится кешбек или стоит теребить горячку уже сейчас?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:49

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:оже сегодня моней через всекарту позакрывал всемогущих


Чому такий фальстарт?
До 30-го ж можна!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:31

  V2 написав:
  Мизантрóп написав:оже сегодня моней через всекарту позакрывал всемогущих


Чому такий фальстарт?
До 30-го ж можна!


я сегодня всех, где "до 30го"
во-первых, с тем же ПУМБом погашение видно только на след день (понятно, что и так понятно, если СЭП сегодня зашел то погасится, но так спокойнее)
а во вторых - с СЭП тоже может вдруг что-то случиться, тем более последний день месяца, в общем- запас 1 день мне спокойнее
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:43

  cohan написав:во-первых, с тем же ПУМБом погашение видно только на след день
Кстати, вчера перевел денег по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту, а оттуда сразу же на кредитку. Оба перевода исполнились и отобразились сразу же, но по кредитке сумма льготного периода за ночь не изменилась. Теперь сумма льготного периода отображается больше, чем общая сумма долга, на этой же странице.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:03

  cohan написав:
я сегодня всех, где "до 30го"

"Слабак!" (С) Маэстро, к/ф "В бой идут одни старики" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:44

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:Кстати, вчера перевел денег по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту, а оттуда сразу же на кредитку.
Если после 18:00 всё делали, то через день всё будет отображено правильно :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:54

  M-Audio написав:по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту

в этом есть сакральный смысл? почему сразу не на ВсеМожу?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:00

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:Шо це робить...

Попробовать жить своим умом ;)

Так і роблю, але при цьому часом розмірковую вголос :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:27

Представителя бы подергать...

Когда будет тот праздник рабочего стандартного шаблона на оплату за тепло?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:31

  Ferlakur написав:Так і роблю, але при цьому часом розмірковую вголос :mrgreen:


29-го гасить. 30-го проверять все ли ок.
Имхо оптимальный вариант.
Aps
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