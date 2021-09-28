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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:30
kulikrom написав: M-Audio написав:
по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту
в этом есть сакральный смысл? почему сразу не на ВсеМожу?
Сенс в тому, що проводка поповнення ВсеМожу з ВсеКарти проведеться в той самий день.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 17:32
Прораб написав:
Когда будет тот праздник рабочего стандартного шаблона на оплату за тепло?
когда рак на горе ))
тут вон водоканал сломался, но по старым еще шлет, вообще не предсвляю как и что могло смениться...
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cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:19
kulikrom написав: M-Audio написав:
по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту
в этом есть сакральный смысл?
Нету.
Шаблон был готовый.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:01
Aps написав:
Ferlakur написав:
Так і роблю, але при цьому часом розмірковую вголос
29-го гасить. 30-го проверять все ли ок.
Имхо оптимальный вариант.
Два дня роли не играют,а если чё пойдет не так 29,30 то уже пох,да и сдал ненужных по 26.65.За спокойный сон))
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:21
cohan написав: Прораб написав:
Когда будет тот праздник рабочего стандартного шаблона на оплату за тепло?
когда рак на горе ))
тут вон водоканал сломался, но по старым еще шлет, вообще не предсвляю как и что могло смениться...
Так и я балакаю про существующий, координаты там верные рисует, но отправило 1 раз за год потом тишина...у поставщика ничего не менялось.
Еще звонят, спрашивают чего нам не хватает в оприходе КЛ.
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Прораб
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