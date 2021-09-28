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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:30
kulikrom написав: M-Audio написав:
по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту
в этом есть сакральный смысл? почему сразу не на ВсеМожу?
Сенс в тому, що проводка поповнення ВсеМожу з ВсеКарти проведеться в той самий день.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 17:32
Прораб написав:
Когда будет тот праздник рабочего стандартного шаблона на оплату за тепло?
когда рак на горе ))
тут вон водоканал сломался, но по старым еще шлет, вообще не предсвляю как и что могло смениться...
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cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:19
kulikrom написав: M-Audio написав:
по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту
в этом есть сакральный смысл?
Нету.
Шаблон был готовый.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:01
Aps написав:
Ferlakur написав:
Так і роблю, але при цьому часом розмірковую вголос
29-го гасить. 30-го проверять все ли ок.
Имхо оптимальный вариант.
Два дня роли не играют,а если чё пойдет не так 29,30 то уже пох,да и сдал ненужных по 26.65.За спокойный сон))
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:21
cohan написав: Прораб написав:
Когда будет тот праздник рабочего стандартного шаблона на оплату за тепло?
когда рак на горе ))
тут вон водоканал сломался, но по старым еще шлет, вообще не предсвляю как и что могло смениться...
Так и я балакаю про существующий, координаты там верные рисует, но отправило 1 раз за год потом тишина...у поставщика ничего не менялось.
С Лумумбы еще звонят, спрашивают чего нам не хватает в оприходе КЛ.
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Прораб
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:28
ГеннадийUA написав:
В этом месяце после выбора первой категории предложило второй категорию "Хобби", в которую входит подписка OLL.TV - 40% по кредитке.
Вчера вечером произвел оплату OLL TV (ожидаемый кешбек практически на полный лимит), в операціях указано LIQPAY*digitalscreens Dnepr UA, сообщения в вайбер о начислении кешбека нет. Может ли после проводки как то измениться назначение и появится кешбек или стоит теребить горячку уже сейчас?
Сегодня Опис платежа изменился, сейчас уже указано VIDEOPROKAT_LP, сумма до сих пор в блокировке, а сообщения о кешбеке в 475,2грн. все нет(
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ГеннадийUA
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:56
ГеннадийUA видимо какой-то косяк в приложении, пробовали постучать в поддержку?
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BìnhAutoDat
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:59
Mi Smart Band 4 NFC больше не поддерживает карты ПУМБ?
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vollena71
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:06
M-Audio написав: kulikrom написав: M-Audio написав:
по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту
в этом есть сакральный смысл?
Нету.
Шаблон был готовый.
Как же нет ? Очень даже есть.
Смысл в том, что использовать чужую толкачку для гашения кредитки - очень плохая идея
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mustbe
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:10
vollena71 написав:
Mi Smart Band 4 NFC больше не поддерживает карты ПУМБ?
Вы на практике столкнулись? Или просто сообщение в Mi Fit насторожило?
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ramzes4
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