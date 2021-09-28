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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3412341334143415>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:30

  kulikrom написав:
  M-Audio написав:по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту

в этом есть сакральный смысл? почему сразу не на ВсеМожу?

Сенс в тому, що проводка поповнення ВсеМожу з ВсеКарти проведеться в той самий день.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:32

  Прораб написав:Когда будет тот праздник рабочего стандартного шаблона на оплату за тепло?


когда рак на горе ))
тут вон водоканал сломался, но по старым еще шлет, вообще не предсвляю как и что могло смениться...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:19

  kulikrom написав:
  M-Audio написав:по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту

в этом есть сакральный смысл?

Нету.
Шаблон был готовый.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:01

  Aps написав:
  Ferlakur написав:Так і роблю, але при цьому часом розмірковую вголос :mrgreen:


29-го гасить. 30-го проверять все ли ок.
Имхо оптимальный вариант.

Два дня роли не играют,а если чё пойдет не так 29,30 то уже пох,да и сдал ненужных по 26.65.За спокойный сон))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:21

  cohan написав:
  Прораб написав:Когда будет тот праздник рабочего стандартного шаблона на оплату за тепло?


когда рак на горе ))
тут вон водоканал сломался, но по старым еще шлет, вообще не предсвляю как и что могло смениться...


Так и я балакаю про существующий, координаты там верные рисует, но отправило 1 раз за год потом тишина...у поставщика ничего не менялось.
С Лумумбы еще звонят, спрашивают чего нам не хватает в оприходе КЛ.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:28

  ГеннадийUA написав:В этом месяце после выбора первой категории предложило второй категорию "Хобби", в которую входит подписка OLL.TV - 40% по кредитке.
Вчера вечером произвел оплату OLL TV (ожидаемый кешбек практически на полный лимит), в операціях указано LIQPAY*digitalscreens Dnepr UA, сообщения в вайбер о начислении кешбека нет. Может ли после проводки как то измениться назначение и появится кешбек или стоит теребить горячку уже сейчас?

Сегодня Опис платежа изменился, сейчас уже указано VIDEOPROKAT_LP, сумма до сих пор в блокировке, а сообщения о кешбеке в 475,2грн. все нет(
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:56

ГеннадийUA видимо какой-то косяк в приложении, пробовали постучать в поддержку?
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:59

Mi Smart Band 4 NFC

Mi Smart Band 4 NFC больше не поддерживает карты ПУМБ?
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:06

  M-Audio написав:
  kulikrom написав:
  M-Audio написав:по "дорожке" из Привата сначала на ВсеКарту

в этом есть сакральный смысл?

Нету.
Шаблон был готовый.

Как же нет ? Очень даже есть.
Смысл в том, что использовать чужую толкачку для гашения кредитки - очень плохая идея
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:10

  vollena71 написав:Mi Smart Band 4 NFC больше не поддерживает карты ПУМБ?

Вы на практике столкнулись? Или просто сообщение в Mi Fit насторожило?
ramzes4
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