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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:30
ramzes4 написав: vollena71 написав:
Mi Smart Band 4 NFC больше не поддерживает карты ПУМБ?
Вы на практике столкнулись? Или просто сообщение в Mi Fit насторожило?
сообщение в Mi Fit насторожило
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vollena71
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