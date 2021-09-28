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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:30
ramzes4 написав: vollena71 написав:
Mi Smart Band 4 NFC больше не поддерживает карты ПУМБ?
Вы на практике столкнулись? Или просто сообщение в Mi Fit насторожило?
сообщение в Mi Fit насторожило
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:06
Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:07
2XL написав:
Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
Завтра нужно смотреть.
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ingtrans
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:09
ingtrans написав: 2XL написав:
Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
Завтра нужно смотреть.
Смысл? Завтра проведётся по любому. Нужно не смотреть, а знать на будущее.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:12
2XL написав: ingtrans написав: 2XL написав:
Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
Завтра нужно смотреть.
Смысл? Завтра проведётся по любому. Нужно не смотреть, а знать на будущее.
Смысл в том, что это так работает, и ПУМБу не очень интересно, что Вы хотите знать на будущее.
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ingtrans
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