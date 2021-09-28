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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:30

  ramzes4 написав:
  vollena71 написав:Mi Smart Band 4 NFC больше не поддерживает карты ПУМБ?

Вы на практике столкнулись? Или просто сообщение в Mi Fit насторожило?

сообщение в Mi Fit насторожило
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:06

Re: ПУМБ

Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:07

  2XL написав:Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?

Завтра нужно смотреть.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:09

Re: ПУМБ

ingtrans написав:
  2XL написав:Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?

Завтра нужно смотреть.
Смысл? Завтра проведётся по любому. Нужно не смотреть, а знать на будущее.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:12

  2XL написав:
ingtrans написав:
  2XL написав:Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?

Завтра нужно смотреть.
Смысл? Завтра проведётся по любому. Нужно не смотреть, а знать на будущее.

Смысл в том, что это так работает, и ПУМБу не очень интересно, что Вы хотите знать на будущее.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:40

Re: ПУМБ

ingtrans написав:
  2XL написав:
ingtrans написав:[quote="5305404:2XL"]Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?

Завтра нужно смотреть.
Смысл? Завтра проведётся по любому. Нужно не смотреть, а знать на будущее.

Смысл в том, что это так работает, и ПУМБу не очень интересно, что Вы хотите знать на будущее.[/quote]А давайте так: не знаете ответа - не отвечаете
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:50

Re: ПУМБ

  2XL написав:А давайте так: не знаете ответа - не отвечаете

Вас же ответ не устраивает: проведется сегодняшним днем, но изменения по задолженности будут видны только завтра.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:13

Re: ПУМБ

ingtrans написав:
  2XL написав:А давайте так: не знаете ответа - не отвечаете

Вас же ответ не устраивает: проведется сегодняшним днем, но изменения по задолженности будут видны только завтра.
Вы со своим первым ответом переоценили мои экстрасенсорные способности
2XL
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