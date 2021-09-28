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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:30
ramzes4 написав: vollena71 написав:
Mi Smart Band 4 NFC больше не поддерживает карты ПУМБ?
Вы на практике столкнулись? Или просто сообщение в Mi Fit насторожило?
сообщение в Mi Fit насторожило
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vollena71
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:06
Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:07
2XL написав:
Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
Завтра нужно смотреть.
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ingtrans
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:09
ingtrans написав: 2XL написав:
Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
Завтра нужно смотреть.
Смысл? Завтра проведётся по любому. Нужно не смотреть, а знать на будущее.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:12
2XL написав: ingtrans написав: 2XL написав:
Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
Завтра нужно смотреть.
Смысл? Завтра проведётся по любому. Нужно не смотреть, а знать на будущее.
Смысл в том, что это так работает, и ПУМБу не очень интересно, что Вы хотите знать на будущее.
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ingtrans
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:40
ingtrans написав: 2XL написав:
ingtrans написав:[quote="5305404:2XL"]Тянул с чужой карты для погашения кредитки утром. До сих пор светиться задолженность. Р2р не проводится тем же днём?
Завтра нужно смотреть.
Смысл? Завтра проведётся по любому. Нужно не смотреть, а знать на будущее.
Смысл в том, что это так работает, и ПУМБу не очень интересно, что Вы хотите знать на будущее.[/quote]А давайте так: не знаете ответа - не отвечаете
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2XL
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:50
2XL написав:
А давайте так: не знаете ответа - не отвечаете
Вас же ответ не устраивает: проведется сегодняшним днем, но изменения по задолженности будут видны только завтра.
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ingtrans
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:13
ingtrans написав: 2XL написав:
А давайте так: не знаете ответа - не отвечаете
Вас же ответ не устраивает: проведется сегодняшним днем, но изменения по задолженности будут видны только завтра.
Вы со своим первым ответом переоценили мои экстрасенсорные способности
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Додано: Сер 29 вер, 2021 14:35
Ділюсь власними спостереженнями: закрив годину тому переводом в додатку із ВсеКарти на ВсеМожу, до того потягнувши на ВсеКарту з Моно через п2п + СЕП на ВсеКарту із Форварда на решта суми (30К). При цьому 30К при переводі всередині додатку пройшли однією сумою без проблем.
Заборгованість зникла із зображення ВсеКарти в додатку одразу після заходу останньої суми.
Думав завтра, але "слабак"
спати буду краще
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stas_rst
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:24
БЫл звонок от банка, девушка озвучивала какую то акцию по карте Все можу до 9 октября.
Типа даже внесли в какой то список. Только вот суть не понял. Оплатить одну минимальную покупку картой и будет дополнительный зароботок, кроме выбранного кешбека. Начал задавать уточняющие вопросы, а девушка шпарит по написанному и не отходит от ранее озвученого текста.
Посмотрел сайт, похожего ничего не увидел, кто-то что-то слышал?
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joik
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