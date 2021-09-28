joik написав:БЫл звонок от банка, девушка озвучивала какую то акцию по карте Все можу до 9 октября. Типа даже внесли в какой то список. Только вот суть не понял. Оплатить одну минимальную покупку картой и будет дополнительный зароботок, кроме выбранного кешбека. Начал задавать уточняющие вопросы, а девушка шпарит по написанному и не отходит от ранее озвученого текста. Посмотрел сайт, похожего ничего не увидел, кто-то что-то слышал?
Добрый день! Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения приблизительное время, дату и номер телефона, с которого исходил звонок, а также Ваш ФИО и личный номер телефона. Мы проверим информацию и предоставим Вам обратную связь.
klug написав:але посилатися при цьому на дані, що відповідають типу операції, а не перше ліпше число, що трапилося під руку.
что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту
Обмінювати у самому застосунку - так, обмінювати у відділенні - ні, конвертувати при оплаті - теж ні. Курс конвертації є на сайті, де написано, що він має бути ще й у застосунку? Радійте, що прогресивна ПУМБа не вивішує його в ГО на дошці оголошень.
Чи вдалося дотиснути ЛУМУМБу? Мене теж розвів на курсі, але сьогодні вже пізно розбиратися - буду завтра з ними у стовпчик рахувати.
Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было.
_PORT_UA написав:Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было.
Проверьте выписку через веб ПУМБ онлайн. У меня такие копейки провели как "корректировка округления последнего платежа по рассрочке"
_PORT_UA написав:Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было.
У родственника рассрочки есть? Пумба порой среди месяца либо доначисляет либо списывает 1-3 копейки типа корректировка округлений по рассрочкам. При этом если лимит выбран в ноль все равно списывает эти копейки сверх лимита.
Другой вариант - возможно был небольшой теховер и пумба насчитала копейки. Правда сверх лимита кажись раньше такое не списывала - но хз может что поменялось. Посмотрите внимательно выписку - думаю там копейки эти найдете