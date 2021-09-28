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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3413341434153416 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 850 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 126 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 237 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 850 Додано: Сер 29 вер, 2021 16:36 joik написав: БЫл звонок от банка, девушка озвучивала какую то акцию по карте Все можу до 9 октября.

Типа даже внесли в какой то список. Только вот суть не понял. Оплатить одну минимальную покупку картой и будет дополнительный зароботок, кроме выбранного кешбека. Начал задавать уточняющие вопросы, а девушка шпарит по написанному и не отходит от ранее озвученого текста.

Посмотрел сайт, похожего ничего не увидел, кто-то что-то слышал? БЫл звонок от банка, девушка озвучивала какую то акцию по карте Все можу до 9 октября.Типа даже внесли в какой то список. Только вот суть не понял. Оплатить одну минимальную покупку картой и будет дополнительный зароботок, кроме выбранного кешбека. Начал задавать уточняющие вопросы, а девушка шпарит по написанному и не отходит от ранее озвученого текста.Посмотрел сайт, похожего ничего не увидел, кто-то что-то слышал?

Добрый день! Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения приблизительное время, дату и номер телефона, с которого исходил звонок, а также Ваш ФИО и личный номер телефона. Мы проверим информацию и предоставим Вам обратную связь. Добрый день! Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения приблизительное время, дату и номер телефона, с которого исходил звонок, а также Ваш ФИО и личный номер телефона. Мы проверим информацию и предоставим Вам обратную связь. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2597 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 166 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 16:44 klug написав: Starter написав: klug написав: але посилатися при цьому на дані, що відповідають типу операції, а не перше ліпше число, що трапилося під руку. але посилатися при цьому на дані, що відповідають типу операції, а не перше ліпше число, що трапилося під руку.

что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту

Обмінювати у самому застосунку - так, обмінювати у відділенні - ні, конвертувати при оплаті - теж ні. Курс конвертації є на сайті, де написано, що він має бути ще й у застосунку? Радійте, що прогресивна ПУМБа не вивішує його в ГО на дошці оголошень. Обмінювати у самому застосунку - так, обмінювати у відділенні - ні, конвертувати при оплаті - теж ні. Курс конвертації є на сайті, де написано, що він має бути ще й у застосунку? Радійте, що прогресивна ПУМБа не вивішує його в ГО на дошці оголошень.

Чи вдалося дотиснути ЛУМУМБу? Мене теж розвів на курсі, але сьогодні вже пізно розбиратися - буду завтра з ними у стовпчик рахувати. Чи вдалося дотиснути ЛУМУМБу? Мене теж розвів на курсі, але сьогодні вже пізно розбиратися - буду завтра з ними у стовпчик рахувати. klug Повідомлень: 6125 З нами з: 18.08.14 Подякував: 270 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 17:10 Re: ПУМБ Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было. _PORT_UA Повідомлень: 811 З нами з: 09.02.14 Подякував: 140 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 17:13 _PORT_UA написав: Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было. Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было.

Проверьте выписку через веб ПУМБ онлайн. У меня такие копейки провели как "корректировка округления последнего платежа по рассрочке" Проверьте выписку через веб ПУМБ онлайн. У меня такие копейки провели как "корректировка округления последнего платежа по рассрочке" Bosstone Повідомлень: 2002 З нами з: 21.04.10 Подякував: 717 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 17:15 _PORT_UA написав: Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было. Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было.

У родственника рассрочки есть? Пумба порой среди месяца либо доначисляет либо списывает 1-3 копейки типа корректировка округлений по рассрочкам. При этом если лимит выбран в ноль все равно списывает эти копейки сверх лимита.



Другой вариант - возможно был небольшой теховер и пумба насчитала копейки. Правда сверх лимита кажись раньше такое не списывала - но хз может что поменялось. Посмотрите внимательно выписку - думаю там копейки эти найдете У родственника рассрочки есть? Пумба порой среди месяца либо доначисляет либо списывает 1-3 копейки типа корректировка округлений по рассрочкам. При этом если лимит выбран в ноль все равно списывает эти копейки сверх лимита.Другой вариант - возможно был небольшой теховер и пумба насчитала копейки. Правда сверх лимита кажись раньше такое не списывала - но хз может что поменялось. Посмотрите внимательно выписку - думаю там копейки эти найдете Flamingo 1

Повідомлень: 7092 З нами з: 20.03.15 Подякував: 110 раз. Подякували: 1959 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3413341434153416 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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