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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3414341534163417>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:36

  joik написав:БЫл звонок от банка, девушка озвучивала какую то акцию по карте Все можу до 9 октября.
Типа даже внесли в какой то список. Только вот суть не понял. Оплатить одну минимальную покупку картой и будет дополнительный зароботок, кроме выбранного кешбека. Начал задавать уточняющие вопросы, а девушка шпарит по написанному и не отходит от ранее озвученого текста.
Посмотрел сайт, похожего ничего не увидел, кто-то что-то слышал?

Добрый день! Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения приблизительное время, дату и номер телефона, с которого исходил звонок, а также Ваш ФИО и личный номер телефона. Мы проверим информацию и предоставим Вам обратную связь.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:44

  klug написав:
  Starter написав:
  klug написав:але посилатися при цьому на дані, що відповідають типу операції, а не перше ліпше число, що трапилося під руку.

что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту

Обмінювати у самому застосунку - так, обмінювати у відділенні - ні, конвертувати при оплаті - теж ні. Курс конвертації є на сайті, де написано, що він має бути ще й у застосунку? Радійте, що прогресивна ПУМБа не вивішує його в ГО на дошці оголошень.

Чи вдалося дотиснути ЛУМУМБу? Мене теж розвів на курсі, але сьогодні вже пізно розбиратися - буду завтра з ними у стовпчик рахувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:10

Re: ПУМБ

Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:13

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было.

Проверьте выписку через веб ПУМБ онлайн. У меня такие копейки провели как "корректировка округления последнего платежа по рассрочке"
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:15

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. По одной из кредитных карт Всеможу родственника появился какой то минус в несколько копеек. Откуда он взялся, родственник не знает. У кого то из присутствующих в теме было что то подобное? Кредитный лимит 5000, а в сумме задолженности значится -5000,03. Хотя неделю назад при оплате коммунальных услуг никаких минусов не было.

У родственника рассрочки есть? Пумба порой среди месяца либо доначисляет либо списывает 1-3 копейки типа корректировка округлений по рассрочкам. При этом если лимит выбран в ноль все равно списывает эти копейки сверх лимита.

Другой вариант - возможно был небольшой теховер и пумба насчитала копейки. Правда сверх лимита кажись раньше такое не списывала - но хз может что поменялось. Посмотрите внимательно выписку - думаю там копейки эти найдете
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:39

Re: ПУМБ

stas_rst написав:Ділюсь власними спостереженнями: закрив годину тому переводом в додатку із ВсеКарти на ВсеМожу
да, рабочий вариант. Нужно будет попробовать.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:42

  2XL написав:
stas_rst написав:Ділюсь власними спостереженнями: закрив годину тому переводом в додатку із ВсеКарти на ВсеМожу
да, рабочий вариант. Нужно будет попробовать.

А потом спрашивают, куда копейки исчезают :-)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:44

  stas_rst написав:Ділюсь власними спостереженнями: закрив годину тому переводом в додатку із ВсеКарти на ВсеМожу, до того потягнувши на ВсеКарту з Моно через п2п + СЕП на ВсеКарту із Форварда на решта суми (30К). При цьому 30К при переводі всередині додатку пройшли однією сумою без проблем.
Заборгованість зникла із зображення ВсеКарти в додатку одразу після заходу останньої суми.
Думав завтра, але "слабак" :) спати буду краще :)

как Вы думаете, сколько таких неслабаков будет в октябре жаловаться, что влетело на деньги? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:53

  Shaman написав:
  stas_rst написав:Ділюсь власними спостереженнями: закрив годину тому переводом в додатку із ВсеКарти на ВсеМожу, до того потягнувши на ВсеКарту з Моно через п2п + СЕП на ВсеКарту із Форварда на решта суми (30К). При цьому 30К при переводі всередині додатку пройшли однією сумою без проблем.
Заборгованість зникла із зображення ВсеКарти в додатку одразу після заходу останньої суми.
Думав завтра, але "слабак" :) спати буду краще :)

как Вы думаете, сколько таких неслабаков будет в октябре жаловаться, что влетело на деньги? :D

Жаловаться будут скорее не неслабаки, а те, кто забыл, что деньги нужно возвращать :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:36

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Жаловаться будут скорее не неслабаки, а те, кто забыл, что деньги нужно возвращать

Всё-всё вернем, но завтра, до 18:00
Шаблончик в Альфе уже нарисован
За одно и Сенсаційний добьём и на качельках уикендовских покатаемся.
Спешить то не нуна :P
Amethyst
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