С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:04
С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.
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