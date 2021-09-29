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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3414341534163417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:04

С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:40

  jay2004 написав:С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.


так кешбек - тренд для всех, вряд ли будут отменять, скорее новые банки будут добавлять новые
cohan
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Повідомлень: 2564
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:30

  Shaman написав:
  stas_rst написав:Думав завтра, але "слабак". спати буду краще :)

как Вы думаете, сколько таких неслабаков будет в октябре жаловаться, что влетело на деньги? :D

думаю, що це справа кожного :) і якщо відсоток за день користування від 50К ліміту, а це 11 грн. грубо, вартий того, то я краще буду спати ...
а хто завтикає, той сам собі доХтор :)
на гілці чимало розумних людей і кожен вирішує для себе.
Усім успішного 30-го, без пропавших СЕПів і чотириденних п2п :)
stas_rst
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  #<1 ... 3414341534163417
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