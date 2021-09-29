С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:04
С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:40
так кешбек - тренд для всех, вряд ли будут отменять, скорее новые банки будут добавлять новые
Додано: Сер 29 вер, 2021 20:30
думаю, що це справа кожного і якщо відсоток за день користування від 50К ліміту, а це 11 грн. грубо, вартий того, то я краще буду спати ...
а хто завтикає, той сам собі доХтор
на гілці чимало розумних людей і кожен вирішує для себе.
Усім успішного 30-го, без пропавших СЕПів і чотириденних п2п
Додано: Сер 29 вер, 2021 22:40
Смотрю в приложении закрыли возможность подвязки сторонних карт.
С какого перепуша интересно?
Додано: Сер 29 вер, 2021 22:45
Зачем так усложнать?
СЭПом с Форварда должно прилететь на ВсеМожу за пару часов...
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