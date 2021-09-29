RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3414341534163417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:04

С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.
jay2004
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 19.02.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:40

  jay2004 написав:С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.


так кешбек - тренд для всех, вряд ли будут отменять, скорее новые банки будут добавлять новые
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:30

  Shaman написав:
  stas_rst написав:Думав завтра, але "слабак". спати буду краще :)

как Вы думаете, сколько таких неслабаков будет в октябре жаловаться, что влетело на деньги? :D

думаю, що це справа кожного :) і якщо відсоток за день користування від 50К ліміту, а це 11 грн. грубо, вартий того, то я краще буду спати ...
а хто завтикає, той сам собі доХтор :)
на гілці чимало розумних людей і кожен вирішує для себе.
Усім успішного 30-го, без пропавших СЕПів і чотириденних п2п :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 27.02.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 22:40

Смотрю в приложении закрыли возможность подвязки сторонних карт.
С какого перепуша интересно?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 22:45

  stas_rst написав:Ділюсь власними спостереженнями: закрив годину тому переводом в додатку із ВсеКарти на ВсеМожу, до того потягнувши на ВсеКарту з Моно через п2п + СЕП на ВсеКарту із Форварда на решта суми (30К). При цьому 30К при переводі всередині додатку пройшли однією сумою без проблем.
Заборгованість зникла із зображення ВсеКарти в додатку одразу після заходу останньої суми.
Думав завтра, але "слабак" :) спати буду краще :)

Зачем так усложнать?
СЭПом с Форварда должно прилететь на ВсеМожу за пару часов...
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 04:58

Re: ПУМБ

  ВIВ написав:С какого перепуша интересно?
Уже давно. Новую карту добавить нельзя, типа пользуйтесь шаблонами. :(
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3740
З нами з: 08.03.18
Подякував: 440 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:09

Re: ПУМБ

ВIВ написав:
  stas_rst написав:Ділюсь власними спостереженнями: закрив годину тому переводом в додатку із ВсеКарти на ВсеМожу, до того потягнувши на ВсеКарту з Моно через п2п + СЕП на ВсеКарту із Форварда на решта суми (30К). При цьому 30К при переводі всередині додатку пройшли однією сумою без проблем.
Заборгованість зникла із зображення ВсеКарти в додатку одразу після заходу останньої суми.
Думав завтра, але "слабак" :) спати буду краще :)

Зачем так усложнать?
СЭПом с Форварда должно прилететь на ВсеМожу за пару часов...
10 секунд додаткового часу «не спасут отца русской демократии» (с)
Мені так зручніше :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 27.02.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:34

Re: ПУМБ

  klug написав:
  klug написав:
  Starter написав:что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту

Обмінювати у самому застосунку - так, обмінювати у відділенні - ні, конвертувати при оплаті - теж ні. Курс конвертації є на сайті, де написано, що він має бути ще й у застосунку? Радійте, що прогресивна ПУМБа не вивішує його в ГО на дошці оголошень.

Чи вдалося дотиснути ЛУМУМБу? Мене теж розвів на курсі, але сьогодні вже пізно розбиратися - буду завтра з ними у стовпчик рахувати.

нет, все времени нет позвонить.
+был в банке там очереди, пополнил карту ушел. отпишусь по итогам
Starter
 
Повідомлень: 111
З нами з: 01.12.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:24

Добрый день, подскажите, что сейчас есть акционное, связанное с оплатой коммунальных услуг и кешбеком? Всем спасибо заранее и плюс в карму.
duvr100
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 21.05.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:50

  duvr100 написав:Добрый день, подскажите, что сейчас есть акционное, связанное с оплатой коммунальных услуг и кешбеком? Всем спасибо заранее и плюс в карму.

Тут ще дають 5% кешбеку брудними за комуналь через застосунок. Якщо обрана категорія звичайно. Чи Вас тут щось не влаштовує, шукаєте альтернативу?
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3229
З нами з: 10.12.07
Подякував: 170 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3414341534163417
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, vlad_g, WachtAmRhein і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (739)
30.09.2021 09:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.