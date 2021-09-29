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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:04
С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.
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jay2004
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Додано: Сер 29 вер, 2021 19:40
jay2004 написав:
С Реда: на октябрь - Также остаются счастливчики с двумя категориями, остаются и пониженные кешбеки в предложениях:)
Будет ещё подкатегория Универсальная с 1% на все покупки.
А так визуально всё то же самое.
так кешбек - тренд для всех, вряд ли будут отменять, скорее новые банки будут добавлять новые
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cohan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:30
Shaman написав: stas_rst написав:
Думав завтра, але "слабак
". спати буду краще
как Вы думаете, сколько таких неслабаков будет в октябре жаловаться, что влетело на деньги?
думаю, що це справа кожного
і якщо відсоток за день користування від 50К ліміту, а це 11 грн. грубо, вартий того, то я краще буду спати ...
а хто завтикає, той сам собі доХтор
на гілці чимало розумних людей і кожен вирішує для себе.
Усім успішного 30-го, без пропавших СЕПів і чотириденних п2п
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stas_rst
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:40
Смотрю в приложении закрыли возможность подвязки сторонних карт.
С какого перепуша интересно?
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ВIВ
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:45
stas_rst написав:
Ділюсь власними спостереженнями: закрив годину тому переводом в додатку із ВсеКарти на ВсеМожу, до того потягнувши на ВсеКарту з Моно через п2п + СЕП на ВсеКарту із Форварда на решта суми (30К). При цьому 30К при переводі всередині додатку пройшли однією сумою без проблем.
Заборгованість зникла із зображення ВсеКарти в додатку одразу після заходу останньої суми.
Думав завтра, але "слабак"
спати буду краще
Зачем так усложнать?
СЭПом с Форварда должно прилететь на ВсеМожу за пару часов...
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ВIВ
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Додано: Чет 30 вер, 2021 04:58
ВIВ написав:
С какого перепуша интересно?
Уже давно. Новую карту добавить нельзя, типа пользуйтесь шаблонами.
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MASolomko
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:09
ВIВ написав: stas_rst написав:
Ділюсь власними спостереженнями: закрив годину тому переводом в додатку із ВсеКарти на ВсеМожу, до того потягнувши на ВсеКарту з Моно через п2п + СЕП на ВсеКарту із Форварда на решта суми (30К). При цьому 30К при переводі всередині додатку пройшли однією сумою без проблем.
Заборгованість зникла із зображення ВсеКарти в додатку одразу після заходу останньої суми.
Думав завтра, але "слабак"
спати буду краще
Зачем так усложнать?
СЭПом с Форварда должно прилететь на ВсеМожу за пару часов...
10 секунд додаткового часу «не спасут отца русской демократии» (с)
Мені так зручніше
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stas_rst
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:34
klug написав: klug написав: Starter написав:
что значит первое что попало под руку? в приложении больше нигде нет данных по курсам кроме обмена валюты + эти данные по сути публичная оферта, так как по ним банк согласен менять валюту
Обмінювати у самому застосунку - так, обмінювати у відділенні - ні, конвертувати при оплаті - теж ні. Курс конвертації є на сайті, де написано, що він має бути ще й у застосунку? Радійте, що прогресивна ПУМБа не вивішує його в ГО на дошці оголошень.
Чи вдалося дотиснути ЛУМУМБу? Мене теж розвів на курсі, але сьогодні вже пізно розбиратися - буду завтра з ними у стовпчик рахувати.
нет, все времени нет позвонить.
+был в банке там очереди, пополнил карту ушел. отпишусь по итогам
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Starter
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:24
Добрый день, подскажите, что сейчас есть акционное, связанное с оплатой коммунальных услуг и кешбеком? Всем спасибо заранее и плюс в карму.
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duvr100
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:50
duvr100 написав:
Добрый день, подскажите, что сейчас есть акционное, связанное с оплатой коммунальных услуг и кешбеком? Всем спасибо заранее и плюс в карму.
Тут ще дають 5% кешбеку брудними за комуналь через застосунок. Якщо обрана категорія звичайно. Чи Вас тут щось не влаштовує, шукаєте альтернативу?
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kreuz
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