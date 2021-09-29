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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 09:24
Re: ПУМБ
Через додаток чомусь не можна відкрити депозит на 9 місяців. Є на 6 і 12.
Додано: Чет 30 вер, 2021 09:52
Re: ПУМБ
Можно гаситься и быстрее и выгоднее - так, чтобы % в банке-доноре еще денк-другой покапал.
ПУМБ-онлайн->КредитниКартки->погасити: проходит на счет сразу(хотя отображаться будет на сл. день).
Тут же создастся шаблон, который можно будет использовать в будущем.
Нужно учесть, что если донор Скунс, то он разрещает p2p переводы с одной карты до 50тыс. в сутки.
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