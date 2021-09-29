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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 09:24
Через додаток чомусь не можна відкрити депозит на 9 місяців. Є на 6 і 12.
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Hennady
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Додано: Чет 30 вер, 2021 09:52
stas_rst написав:
10 секунд додаткового часу «не спасут отца русской демократии» (с)
Мені так зручніше
Можно гаситься и быстрее и выгоднее - так, чтобы % в банке-доноре еще денк-другой покапал.
ПУМБ-онлайн->КредитниКартки->погасити: проходит на счет сразу(хотя отображаться будет на сл. день).
Тут же создастся шаблон, который можно будет использовать в будущем.
Нужно учесть, что если донор Скунс, то он разрещает p2p переводы с одной карты до 50тыс. в сутки.
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ВIВ
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:40
Hennady написав:
Через додаток чомусь не можна відкрити депозит на 9 місяців. Є на 6 і 12.
Відкрийте тоді з мобільного браузеру (Chrome).
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Intento
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:42
Ну что, все загасились?
Приложение то не работает.
15 минут назад хотел оплатить интернет, а адрес какого х.. поменялся с 2 на 2Б. Сделал новый адрес, но услугу так и не смог добавить, сейчас вообще не заходит никуда. ПУМБа в очередной раз подтвердила статус самого ненадёжного банка.
Интересно, починят хоть до конца дня, а то кто-то влетит на % по-любому.
Востаннє редагувалось Striker
в Чет 30 вер, 2021 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:43
kreuz написав: duvr100 написав:
Добрый день, подскажите, что сейчас есть акционное, связанное с оплатой коммунальных услуг и кешбеком? Всем спасибо заранее и плюс в карму.
Тут ще дають 5% кешбеку брудними за комуналь через застосунок. Якщо обрана категорія звичайно. Чи Вас тут щось не влаштовує, шукаєте альтернативу?
Дають, але не всі контрагенти є, тому й потрібна альтернатива.
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Rimlyanin1
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:48
Striker написав:
Ну что, все загасились?
Приложение то не работает.
15 минут назад хотел оплатить интернет, а адрес какого х.. поменялся с 2 на 2Б. Сделал новый адрес, но услугу так и не смог добавить, сейчас вообще не заходит никуда. ПУМБа в очередной раз подтвердила статус самого ненадёжного банка.
Интересно, починят хоть до конца дня, а то кто-то влетит на % по-любому.
Еще вчера
Мобильное не работает, а веб - очень даже работает. Кому надо, можно через веб.
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Искатель
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:42
Striker написав:
Ну что, все загасились?
Приложение то не работает.
СЭП зашел в 9:17
вэб-ИБ все правильно отображает
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Amethyst
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:43
Искатель написав:
веб - очень даже работает.
ПУМБа забула відключити, хоча давно грозилася.
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klug
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