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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3415341634173418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:24

Re: ПУМБ

Через додаток чомусь не можна відкрити депозит на 9 місяців. Є на 6 і 12.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:52

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:10 секунд додаткового часу «не спасут отца русской демократии» (с)
Мені так зручніше

Можно гаситься и быстрее и выгоднее - так, чтобы % в банке-доноре еще денк-другой покапал.
ПУМБ-онлайн->КредитниКартки->погасити: проходит на счет сразу(хотя отображаться будет на сл. день).
Тут же создастся шаблон, который можно будет использовать в будущем.
Нужно учесть, что если донор Скунс, то он разрещает p2p переводы с одной карты до 50тыс. в сутки.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:40

Re: ПУМБ

  Hennady написав:Через додаток чомусь не можна відкрити депозит на 9 місяців. Є на 6 і 12.
Відкрийте тоді з мобільного браузеру (Chrome).
Intento
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:42

Ну что, все загасились? :) Приложение то не работает. :lol:
15 минут назад хотел оплатить интернет, а адрес какого х.. поменялся с 2 на 2Б. Сделал новый адрес, но услугу так и не смог добавить, сейчас вообще не заходит никуда. ПУМБа в очередной раз подтвердила статус самого ненадёжного банка.
Интересно, починят хоть до конца дня, а то кто-то влетит на % по-любому. :lol:
Востаннє редагувалось Striker в Чет 30 вер, 2021 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:43

Re: ПУМБ

kreuz написав:
  duvr100 написав:Добрый день, подскажите, что сейчас есть акционное, связанное с оплатой коммунальных услуг и кешбеком? Всем спасибо заранее и плюс в карму.

Тут ще дають 5% кешбеку брудними за комуналь через застосунок. Якщо обрана категорія звичайно. Чи Вас тут щось не влаштовує, шукаєте альтернативу?
Дають, але не всі контрагенти є, тому й потрібна альтернатива.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:48

  Striker написав:Ну что, все загасились? :) Приложение то не работает. :lol:
15 минут назад хотел оплатить интернет, а адрес какого х.. поменялся с 2 на 2Б. Сделал новый адрес, но услугу так и не смог добавить, сейчас вообще не заходит никуда. ПУМБа в очередной раз подтвердила статус самого ненадёжного банка.
Интересно, починят хоть до конца дня, а то кто-то влетит на % по-любому. :lol:

Еще вчера :)
Мобильное не работает, а веб - очень даже работает. Кому надо, можно через веб.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:42

  Striker написав:Ну что, все загасились? :) Приложение то не работает. :lol:

СЭП зашел в 9:17 :P
вэб-ИБ все правильно отображает
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:43

  Искатель написав:веб - очень даже работает.

ПУМБа забула відключити, хоча давно грозилася.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:57

  klug написав:
  Искатель написав:веб - очень даже работает.

ПУМБа забула відключити, хоча давно грозилася.

Та у них половину функционала ток в ИБ и работает. В апликухе даж депо не все открываются :mrgreen:
Amethyst
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