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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3417341834193420>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:26

  Striker написав:Ну что, все загасились? :) Приложение то не работает. :lol:
15 минут назад хотел оплатить интернет, а адрес какого х.. поменялся с 2 на 2Б. Сделал новый адрес, но услугу так и не смог добавить, сейчас вообще не заходит никуда. ПУМБа в очередной раз подтвердила статус самого ненадёжного банка.
Интересно, починят хоть до конца дня, а то кто-то влетит на % по-любому. :lol:

пейхаб утром Киева комунал вообще не показывал
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:50

  Striker написав:Ну что, все загасились? :) Приложение то не работает. :lol:

Умные люди загасились еще вчера, через веб приложение. Чтобы иметь на всякий случай еще день времени. Зачем рисковать? Один день погоды не сделает. Ну а кто не успел вчера, тем еще сегодня есть вариант - наличкой через терминал ПУМБ. Моментально деньги на счет зайдут. Ну это уже на самый крайний случай, если до 18:00 другие стандартные способы не помогут.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:01

  yuri_m написав:Умные люди загасились еще вчера

А кто-то типа-загасился ещё несколько дней назад )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:14

СЕП на ПУМБ

Якщо зараз погасити кредитку СЕПом, то зайде до 18.00 ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:18

Re: ПУМБ

Пополнение с карты другого банка не через ПУМБ зайдёт сразу?
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:20

  yuri_m написав:Умные люди загасились еще вчера,


... а мудрые — позавчера.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:21

  mustbe написав:
  yuri_m написав:Умные люди загасились еще вчера

А кто-то типа-загасился ещё несколько дней назад )

А кто-то и не влазит в лимит чтобы не забыть загасится. И главное каждый считает себя умным ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:21

  ShOV написав:Пополнение с карты другого банка не через ПУМБ зайдёт сразу?

Нет, конечно же. Это если по р2р. Но если СЭП - все пройдет сегодня
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:23

  Flamingo написав:А кто-то и не влазит в лимит чтобы не забыть загасится. И главное каждый считает себя умным ;)

Ну, лишний полтос - лишним не будет )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:27

mustbe
как-то мелко вы... штуку не хотите?
idealstorm
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