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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:26
Striker написав:
Ну что, все загасились?
Приложение то не работает.
15 минут назад хотел оплатить интернет, а адрес какого х.. поменялся с 2 на 2Б. Сделал новый адрес, но услугу так и не смог добавить, сейчас вообще не заходит никуда. ПУМБа в очередной раз подтвердила статус самого ненадёжного банка.
Интересно, починят хоть до конца дня, а то кто-то влетит на % по-любому.
пейхаб утром Киева комунал вообще не показывал
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:50
Striker написав:
Ну что, все загасились?
Приложение то не работает.
Умные люди загасились еще вчера, через веб приложение. Чтобы иметь на всякий случай еще день времени. Зачем рисковать? Один день погоды не сделает. Ну а кто не успел вчера, тем еще сегодня есть вариант - наличкой через терминал ПУМБ. Моментально деньги на счет зайдут. Ну это уже на самый крайний случай, если до 18:00 другие стандартные способы не помогут.
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yuri_m
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:01
yuri_m написав:
Умные люди загасились еще вчера
А кто-то типа-загасился ещё несколько дней назад )
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mustbe
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:14
Якщо зараз погасити кредитку СЕПом, то зайде до 18.00 ?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:18
Пополнение с карты другого банка не через ПУМБ зайдёт сразу?
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ShOV
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:20
yuri_m написав:
Умные люди загасились еще вчера,
... а мудрые — позавчера.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:21
mustbe написав: yuri_m написав:
Умные люди загасились еще вчера
А кто-то типа-загасился ещё несколько дней назад )
А кто-то и не влазит в лимит чтобы не забыть загасится. И главное каждый считает себя умным
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Flamingo
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:21
ShOV написав:
Пополнение с карты другого банка не через ПУМБ зайдёт сразу?
Нет, конечно же. Это если по р2р. Но если СЭП - все пройдет сегодня
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:23
Flamingo написав:
А кто-то и не влазит в лимит чтобы не забыть загасится. И главное каждый считает себя умным
Ну, лишний полтос - лишним не будет )
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mustbe
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:27
mustbe
как-то мелко вы... штуку не хотите?
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