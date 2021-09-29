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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:28
Flamingo написав: ShOV написав:
Пополнение с карты другого банка не через ПУМБ зайдёт сразу?
Нет, конечно же. Это если по р2р. Но если СЭП - все пройдет сегодня
До 18.00 ?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:32
idealstorm написав:mustbe
как-то мелко вы... штуку не хотите?
Полтос = 50к )
Ладно, замяли
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