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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3417341834193420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:28

  Flamingo написав:
  ShOV написав:Пополнение с карты другого банка не через ПУМБ зайдёт сразу?

Нет, конечно же. Это если по р2р. Но если СЭП - все пройдет сегодня

До 18.00 ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:32

  idealstorm написав:mustbe
как-то мелко вы... штуку не хотите?

Полтос = 50к )
Ладно, замяли
mustbe
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Повідомлень: 5875
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  #<1 ... 3417341834193420
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