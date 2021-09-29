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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3418341934203421>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:28

  Flamingo написав:
  ShOV написав:Пополнение с карты другого банка не через ПУМБ зайдёт сразу?

Нет, конечно же. Это если по р2р. Но если СЭП - все пройдет сегодня

До 18.00 ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:32

  idealstorm написав:mustbe
как-то мелко вы... штуку не хотите?

Полтос = 50к )
Ладно, замяли
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:49

  ВIВ написав:
  stas_rst написав:10 секунд додаткового часу «не спасут отца русской демократии» (с)
Мені так зручніше

Можно гаситься и быстрее и выгоднее - так, чтобы % в банке-доноре еще денк-другой покапал.
ПУМБ-онлайн->КредитниКартки->погасити: проходит на счет сразу(хотя отображаться будет на сл. день).
Тут же создастся шаблон, который можно будет использовать в будущем.
Нужно учесть, что если донор Скунс, то он разрещает p2p переводы с одной карты до 50тыс. в сутки.
А проводится по счету разве тем же самым днем?
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:05

Re: ПУМБ

Вже майже годину не можу увійти в додаток пумб, "пумб online не отримав відповіді від серверу ..."
Elza
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:13

  Ferlakur написав:
  yuri_m написав:Умные люди загасились еще вчера,

... а мудрые — позавчера.

Гаситься в последний день (ПД) - это нормально. Это фин. дисциплина.
Гаситься в ПД-1 - не признак ума. Что угодно - страх, перестраховка, осторожничание. Но уж точно не ум.
Гаситься в ПД-2 - никак не мудро. Просто тупо, оленизм обыкновенный
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:15

Flamingo
А если сегодня с примата тропой на всеможу, проведется сегодняшним днем?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16

  patrikk написав:Flamingo
А если сегодня с примата тропой на всеможу, проведется сегодняшним днем?

Да.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:32

Re: ПУМБ

  mustbe написав:Гаситься в ПД-1 - не признак ума. Что угодно - страх, перестраховка, осторожничание. Но уж точно не ум.

ИМХО, не стоит искать какие-то глубинные психологические проблемы в тех, кто поступает по-другому. Думается, желающие могут найти не меньше проблем в стремлении загаситься в последний день или перебросить лишние деньги с КОКО, чтобы получить на пару гривен больше и т.д.
PS. Я не отношу себя ни к тем, кто гасится строго в РД, ни к тем, кто гасится строго в РД-1. Чаще в РД, но не возвожу это в ранг обязательного правила. Доход/экономия от этого настолько мала по сравнению с общими доходами и тратами, что просто не заслуживает внимания.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:43

  ingtrans написав:Доход/экономия от этого настолько мала по сравнению с общими доходами и тратами, что просто не заслуживает внимания.

Так и я о том же.
Но называть себя умным за ПД-1 или мудрым за ПД-2 - глупо, как по мне.
Гашусь в ПД и считаю себя просто практичным
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:59

Погашення кредитки

Якщо погасив ПУМБівським сервісом CARD-TO-CARD, то зарахування сьогодні ?
Doda
 
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