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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:28
Flamingo написав: ShOV написав:
Пополнение с карты другого банка не через ПУМБ зайдёт сразу?
Нет, конечно же. Это если по р2р. Но если СЭП - все пройдет сегодня
До 18.00 ?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:32
idealstorm написав:mustbe
как-то мелко вы... штуку не хотите?
Полтос = 50к )
Ладно, замяли
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:49
ВIВ написав: stas_rst написав:
10 секунд додаткового часу «не спасут отца русской демократии» (с)
Мені так зручніше
Можно гаситься и быстрее и выгоднее - так, чтобы % в банке-доноре еще денк-другой покапал.
ПУМБ-онлайн->КредитниКартки->погасити: проходит на счет сразу(хотя отображаться будет на сл. день).
Тут же создастся шаблон, который можно будет использовать в будущем.
Нужно учесть, что если донор Скунс, то он разрещает p2p переводы с одной карты до 50тыс. в сутки.
А проводится по счету разве тем же самым днем?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:05
Вже майже годину не можу увійти в додаток пумб, "пумб online не отримав відповіді від серверу ..."
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:13
Ferlakur написав: yuri_m написав:
Умные люди загасились еще вчера,
... а мудрые — позавчера.
Гаситься в последний день (ПД) - это нормально. Это фин. дисциплина.
Гаситься в ПД-1 - не признак ума. Что угодно - страх, перестраховка, осторожничание. Но уж точно не ум.
Гаситься в ПД-2 - никак не мудро. Просто тупо, оленизм обыкновенный
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mustbe
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:15
Flamingo
А если сегодня с примата тропой на всеможу, проведется сегодняшним днем?
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patrikk
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16
patrikk написав:Flamingo
А если сегодня с примата тропой на всеможу, проведется сегодняшним днем?
Да.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:32
mustbe написав:
Гаситься в ПД-1 - не признак ума. Что угодно - страх, перестраховка, осторожничание. Но уж точно не ум.
ИМХО, не стоит искать какие-то глубинные психологические проблемы в тех, кто поступает по-другому. Думается, желающие могут найти не меньше проблем в стремлении загаситься в последний день или перебросить лишние деньги с КОКО, чтобы получить на пару гривен больше и т.д.
PS. Я не отношу себя ни к тем, кто гасится строго в РД, ни к тем, кто гасится строго в РД-1. Чаще в РД, но не возвожу это в ранг обязательного правила. Доход/экономия от этого настолько мала по сравнению с общими доходами и тратами, что просто не заслуживает внимания.
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ingtrans
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:43
ingtrans написав:
Доход/экономия от этого настолько мала по сравнению с общими доходами и тратами, что просто не заслуживает внимания.
Так и я о том же.
Но называть себя умным за ПД-1 или мудрым за ПД-2 - глупо, как по мне.
Гашусь в ПД и считаю себя просто практичным
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:59
Якщо погасив ПУМБівським сервісом CARD-TO-CARD, то зарахування сьогодні ?
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Doda
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