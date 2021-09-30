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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3418341934203421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:05

ВIВ із Скунсом по попередньому погашенню були проблеми на 50К, причому - різними частинами і сумами. Довелось СЕПити. ГЛ нічого толком не могла пояснити, чому не проходять операції п2п через "погасити"
Цього разу вирішив 11 гривень недозаробити на Скунсі і Моно :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:49

ПУМБа зовсім зламалася: крім застосунку, чат не бачить операції, форма "написати до банку" повідомлення не відправляє. Корезоїд у шоці від кількості та об'ємів погашень і не може переварити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:53

  klug написав:ПУМБа зовсім зламалася: крім застосунку, чат не бачить операції, форма "написати до банку" повідомлення не відправляє. Корезоїд у шоці від кількості та об'ємів погашень і не може переварити.


Зато прийшло 100 грн за рефку, обом :wink: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:13

Re: ПУМБ

Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:14

  klug написав:ПУМБа зовсім зламалася: крім застосунку, чат не бачить операції, форма "написати до банку" повідомлення не відправляє. Корезоїд у шоці від кількості та об'ємів погашень і не може переварити.

Вітаємо! Розуміємо, всі Ваші хвилювання. Дійсно, на жаль, на цей час, спостерігається технічний збій, але наші IT-фахівці працюють над усуненням помилки, робимо все можливе, щоб усунути помилку якнайшвидше. Перепрошуємо за тимчасові незручності
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:24

  lel написав:Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.

правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать :)
Ромасик
 
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