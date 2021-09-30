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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:05
ВIВ
із Скунсом по попередньому погашенню були проблеми на 50К, причому - різними частинами і сумами. Довелось СЕПити. ГЛ нічого толком не могла пояснити, чому не проходять операції п2п через "погасити"
Цього разу вирішив 11 гривень недозаробити на Скунсі і Моно
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:49
ПУМБа зовсім зламалася: крім застосунку, чат не бачить операції, форма "написати до банку" повідомлення не відправляє. Корезоїд у шоці від кількості та об'ємів погашень і не може переварити.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:53
klug написав:
ПУМБа зовсім зламалася: крім застосунку, чат не бачить операції, форма "написати до банку" повідомлення не відправляє. Корезоїд у шоці від кількості та об'ємів погашень і не може переварити.
Зато прийшло 100 грн за рефку, обом
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:13
Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:14
klug написав:
ПУМБа зовсім зламалася: крім застосунку, чат не бачить операції, форма "написати до банку" повідомлення не відправляє. Корезоїд у шоці від кількості та об'ємів погашень і не може переварити.
Вітаємо! Розуміємо, всі Ваші хвилювання. Дійсно, на жаль, на цей час, спостерігається технічний збій, але наші IT-фахівці працюють над усуненням помилки, робимо все можливе, щоб усунути помилку якнайшвидше. Перепрошуємо за тимчасові незручності
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:24
lel написав:
Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.
правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать
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