ВIВ із Скунсом по попередньому погашенню були проблеми на 50К, причому - різними частинами і сумами. Довелось СЕПити. ГЛ нічого толком не могла пояснити, чому не проходять операції п2п через "погасити" Цього разу вирішив 11 гривень недозаробити на Скунсі і Моно
klug написав:ПУМБа зовсім зламалася: крім застосунку, чат не бачить операції, форма "написати до банку" повідомлення не відправляє. Корезоїд у шоці від кількості та об'ємів погашень і не може переварити.
klug написав:ПУМБа зовсім зламалася: крім застосунку, чат не бачить операції, форма "написати до банку" повідомлення не відправляє. Корезоїд у шоці від кількості та об'ємів погашень і не може переварити.
Вітаємо! Розуміємо, всі Ваші хвилювання. Дійсно, на жаль, на цей час, спостерігається технічний збій, але наші IT-фахівці працюють над усуненням помилки, робимо все можливе, щоб усунути помилку якнайшвидше. Перепрошуємо за тимчасові незручності
lel написав:Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.
правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать
PUMB написав:Дійсно, на жаль, на цей час, спостерігається технічний збій, але наші IT-фахівці працюють над усуненням помилки, робимо все можливе, щоб усунути помилку якнайшвидше. Перепрошуємо за тимчасові незручності
Пумба когда вы шаблон оплаты комуналя поправите, чтобы "незручности" не становились из "тимчасових" у "тривали" а дали в "постійні"?
lel написав:Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.
правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать