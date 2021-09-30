lel написав:Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.
правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать
Ромасик написав:возможно, сбой где-то за пределами банок?
«Короткостроковий збій при оплатах картами монобанк був пов’язаний з нештатним оновленням платіжної системи Мастеркард. Прошу вибачення у клієнтів, яких ми підвели. Зараз все працює в звичайному режимі». Олег Гороховський https://pingvin.pro/gadgets/news-gadget ... latoyu.htm
lel написав:Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.
правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать