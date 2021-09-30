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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3419342034213422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:56

а до завтра починят?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:25

  lel написав:
  Ромасик написав:
  lel написав:Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.

правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать :)

И подопечные жаловались на Моно- нельзя ни перевести ни пополнить Моно. Вот статья https://grosi.znaj.ua/ru/402242-monoban ... i-z-kartki
Время ответа чата прикольное 17-57. :D

возможно, сбой где-то за пределами банок?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:32

  Ромасик написав:возможно, сбой где-то за пределами банок?

«Короткостроковий збій при оплатах картами монобанк був пов’язаний з нештатним оновленням платіжної системи Мастеркард. Прошу вибачення у клієнтів, яких ми підвели. Зараз все працює в звичайному режимі».
Олег Гороховський https://pingvin.pro/gadgets/news-gadget ... latoyu.htm
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:33

  lel написав:
  Ромасик написав:
  lel написав:Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.

правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать :)

И подопечные жаловались на Моно- нельзя ни перевести ни пополнить Моно. Вот статья https://grosi.znaj.ua/ru/402242-monoban ... i-z-kartki
Время ответа чата прикольное 17-57. :D

Краткосрочный сбой при оплатах картами Монобанка был связан с нештатным обновлением платежной системы Мастеркард.

Прошу прощения у клиентов, которых мы подвели.
Сейчас все работает в обычном режиме.
Гороховский в телеграмме.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:47

У меня до сих пор минус рисует на белой карте.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:53

Re: ПУМБ

  IDAN написав:Краткосрочный сбой при оплатах картами Монобанка

Очень познавательно в теме пумба.

А мегаприложение пумба продолжает свой пикник.

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EKO
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:17

  IDAN написав:Краткосрочный сбой при оплатах картами Монобанка был связан с нештатным обновлением платежной системы Мастеркард.

Накрило моно, лумумбу та ломбард і не накрило інші банки-клієнти Мастеркард. При тому, що у перелічених 3-х є інший очевидний спільний знаменник є підстави підозрювати, що винен не мастер.
klug
 
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ПУМБ (34217)
30.09.2021 22:17
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