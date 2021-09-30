lel написав:Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.
правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать
Ромасик написав:возможно, сбой где-то за пределами банок?
«Короткостроковий збій при оплатах картами монобанк був пов’язаний з нештатним оновленням платіжної системи Мастеркард. Прошу вибачення у клієнтів, яких ми підвели. Зараз все працює в звичайному режимі». Олег Гороховський https://pingvin.pro/gadgets/news-gadget ... latoyu.htm
lel написав:Уже звонили 2 подопечных только со смартфонами. Отправлял к терминалам Пумбы, Привата. Айбоксы дружно на районе глючат. Открывают Веб версию на смартфоне и бегают по терминалам. Суммы нормальные.
правильно, кто-то летний банкет должен проспонсировать
IDAN написав:Краткосрочный сбой при оплатах картами Монобанка был связан с нештатным обновлением платежной системы Мастеркард.
Накрило моно, лумумбу та ломбард і не накрило інші банки-клієнти Мастеркард. При тому, що у перелічених 3-х є інший очевидний спільний знаменник є підстави підозрювати, що винен не мастер. Частков цю теорію підтверджує те, що веб у "оновлення мастеркарда" чомусь не зачепило.