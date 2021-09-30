RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3420342134223423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:46

  Striker написав:Ну что, все загасились? :) Приложение то не работает. :lol:
15 минут назад хотел оплатить интернет, а адрес какого х.. поменялся с 2 на 2Б. Сделал новый адрес, но услугу так и не смог добавить, сейчас вообще не заходит никуда. ПУМБа в очередной раз подтвердила статус самого ненадёжного банка.
Интересно, починят хоть до конца дня, а то кто-то влетит на % по-любому. :lol:

Аналогично, тупая пумба в обед не работала, хотел с нее деньги перевести, в магазине на кассе, пришлось с другой карты слать, но осадок с ненадежностью пумба остался.
Так же переляканые дали мне на дебетку и на кредитку одинаковые кешбеки, а на другом акке так и остался пониженый % за оплаты дебеткой. Додики вынуждают открыть там кредитку... Продолжим полочный сценарий. Нелюблю долбанных шантажистов.
Maksi2
 
Повідомлень: 992
З нами з: 18.06.19
Подякував: 264 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3420342134223423
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98622)
01.10.2021 02:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.