Striker написав:Ну что, все загасились? Приложение то не работает. 15 минут назад хотел оплатить интернет, а адрес какого х.. поменялся с 2 на 2Б. Сделал новый адрес, но услугу так и не смог добавить, сейчас вообще не заходит никуда. ПУМБа в очередной раз подтвердила статус самого ненадёжного банка. Интересно, починят хоть до конца дня, а то кто-то влетит на % по-любому.
Аналогично, тупая пумба в обед не работала, хотел с нее деньги перевести, в магазине на кассе, пришлось с другой карты слать, но осадок с ненадежностью пумба остался. Так же переляканые дали мне на дебетку и на кредитку одинаковые кешбеки, а на другом акке так и остался пониженый % за оплаты дебеткой. Додики вынуждают открыть там кредитку... Продолжим полочный сценарий. Нелюблю долбанных шантажистов.