ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:46
Striker написав:
Ну что, все загасились?
Приложение то не работает.
15 минут назад хотел оплатить интернет, а адрес какого х.. поменялся с 2 на 2Б. Сделал новый адрес, но услугу так и не смог добавить, сейчас вообще не заходит никуда. ПУМБа в очередной раз подтвердила статус самого ненадёжного банка.
Интересно, починят хоть до конца дня, а то кто-то влетит на % по-любому.
Аналогично, тупая пумба в обед не работала, хотел с нее деньги перевести, в магазине на кассе, пришлось с другой карты слать, но осадок с ненадежностью пумба остался.
Так же переляканые дали мне на дебетку и на кредитку одинаковые кешбеки, а на другом акке так и остался пониженый % за оплаты дебеткой. Додики вынуждают открыть там кредитку... Продолжим полочный сценарий. Нелюблю долбанных шантажистов.
Maksi2
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 05:58
Показує, що по дебетовій картці такий же відсоток кешбеку, як і по кредитній.
Serebashka
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:00
Шкода, що однаковий кешбек для дебетової та кредитної карток - не для усіх.
У дружини тільки дебетка - по ній як і раніше 1%.
Serebashka
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:08
Ну шо там, все финансово дисциплинированные НЕолени успели загаситься? Волнуюсь
Ferlakur
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:00
Serebashka написав:
Показує, що по дебетовій картці такий же відсоток кешбеку, як і по кредитній.
у меня дебетки зарезаны в 1%, что реально неудобно, так как есть магазы где карты привязаны на разные аки...
Starter
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:16
Підкажіть, ще діє акція зняття/переказ кредитник коштів (КК ВсеМожу) без комісії?
undeadserf
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:23
Нет
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:28
undeadserf написав:
Підкажіть, ще діє акція зняття/переказ кредитник коштів (КК ВсеМожу) без комісії?
Ваащето снятие кредитных всегда нашару у ВсеМожу!
А вот аХцЫя была на грейс-период на такое снятие.
С 1/10 грейса уже НЕТ, и на такое шаровое снятие начисляют внегрейса 40..50% годовых
Amethyst
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:32
Ferlakur написав:
Ну шо там, все финансово дисциплинированные НЕолени успели загаситься? Волнуюсь
В смысле свЫни? Конечно загасились. А в чем проблема то? Не аппкой единой как говорится. Тем более что даже и она утром работала.
И встречный вопрос а чего это Алени за свиней волнуюЦЦа?
Flamingo
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