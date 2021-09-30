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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:46
ПУМБ зараза пусти в додаток!
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Maksi2
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:33
Maksi2 написав:
ПУМБ зараза пусти в додаток!
Что за недобанк даже приложение работающее запилить не могут
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vitaliian
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