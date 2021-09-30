Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:22

так никто же уже давно не пропагандирует гасится всем в РД.Просто когда те кто гасится за день считают себя умным, за 2-3 дня -мудрымм - как бы нельзя не ответить что есть и другое мнение по этому поводу. И ладно бы просто гасились -а так начинают кичится своей мудростью. Или вон переживать за неАленейА на самом деле многие просто не ориентируются в регламентах проведения платежей того или иного банка и досрочное гашение обусловлено не столько умом сколько страхом попасть на комисы и проценты. О чем Аметист собственно и написал - учиться ведь не зазорно.