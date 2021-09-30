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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:46

Re: ПУМБ

ПУМБ зараза пусти в додаток!
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:33

  Maksi2 написав:ПУМБ зараза пусти в додаток!

Что за недобанк даже приложение работающее запилить не могут
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:51

  Amethyst написав:
  undeadserf написав:Підкажіть, ще діє акція зняття/переказ кредитник коштів (КК ВсеМожу) без комісії?

Ваащето снятие кредитных всегда нашару у ВсеМожу!
А вот аХцЫя была на грейс-период на такое снятие.
С 1/10 грейса уже НЕТ, и на такое шаровое снятие начисляют внегрейса 40..50% годовых

акция на бесплатное снятие (без начисления %) закончилась еще с 01.09.
до 30.09 длился грейс на снятые в августе деньги
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:16

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:а чего это Алени за свиней волнуюЦЦа?

Алени на то и Алени, шо всегда и по любому поводу б̶з̶д̶я̶т̶ волнуются, а не учат матчасть :)

Вы чего присоединяетесь к этой перебранке? :shock:

для большинства юзеров не рекомендуется гаситься в последний день - и эту идею не надо пропагандировать на форуме. оставим это для профи-экстремалов ;)

вылетевшее приложение тому лишнее подтверждение. многие не используют сеп. я за редким исключением - тоже не юзаю, хватает p2p.

мой опыт говорит, что ружье изредка, но стреляет.
и свет могут рубануть, что нет ни программы, ни инета.
а немалая сумма долларов, которые неделю висели на банке корреспонденте? - а все платежи были просчитаны до дня - всякое бывает. это примеры правда из корпоративного сектора, но тем не менее
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:05

Re: ПУМБ

Подскажите, если с дебетки Всекарта тянуть другим банком - комиссия?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:17

  2XL написав:Подскажите, если с дебетки Всекарта тянуть другим банком - комиссия?

Да. С дебетки только толкать
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:22

Shaman так никто же уже давно не пропагандирует гасится всем в РД.Просто когда те кто гасится за день считают себя умным, за 2-3 дня -мудрымм - как бы нельзя не ответить что есть и другое мнение по этому поводу ;). И ладно бы просто гасились -а так начинают кичится своей мудростью. Или вон переживать за неАленей ;) А на самом деле многие просто не ориентируются в регламентах проведения платежей того или иного банка и досрочное гашение обусловлено не столько умом сколько страхом попасть на комисы и проценты. О чем Аметист собственно и написал - учиться ведь не зазорно. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:22

Re: ПУМБ

  2XL написав:Подскажите, если с дебетки Всекарта тянуть другим банком - комиссия?

побреют минимум на 0,5%
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:27

Re: ПУМБ

СЭПи р2р с дебетки бесплатно или с ограничениями?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:30

Re: ПУМБ

Вже літає додаток
wolt450
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