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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:46
Re: ПУМБ
ПУМБ зараза пусти в додаток!
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:33
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:51
акция на бесплатное снятие (без начисления %) закончилась еще с 01.09.
до 30.09 длился грейс на снятые в августе деньги
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:16
Вы чего присоединяетесь к этой перебранке?
для большинства юзеров не рекомендуется гаситься в последний день - и эту идею не надо пропагандировать на форуме. оставим это для профи-экстремалов
вылетевшее приложение тому лишнее подтверждение. многие не используют сеп. я за редким исключением - тоже не юзаю, хватает p2p.
мой опыт говорит, что ружье изредка, но стреляет.
и свет могут рубануть, что нет ни программы, ни инета.
а немалая сумма долларов, которые неделю висели на банке корреспонденте? - а все платежи были просчитаны до дня - всякое бывает. это примеры правда из корпоративного сектора, но тем не менее
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:05
Re: ПУМБ
Подскажите, если с дебетки Всекарта тянуть другим банком - комиссия?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:17
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:22
Shaman так никто же уже давно не пропагандирует гасится всем в РД.Просто когда те кто гасится за день считают себя умным, за 2-3 дня -мудрымм - как бы нельзя не ответить что есть и другое мнение по этому поводу . И ладно бы просто гасились -а так начинают кичится своей мудростью. Или вон переживать за неАленей А на самом деле многие просто не ориентируются в регламентах проведения платежей того или иного банка и досрочное гашение обусловлено не столько умом сколько страхом попасть на комисы и проценты. О чем Аметист собственно и написал - учиться ведь не зазорно.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:22
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:27
Re: ПУМБ
СЭПи р2р с дебетки бесплатно или с ограничениями?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:30
Re: ПУМБ
Вже літає додаток
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