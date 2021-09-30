как и обещали в 1-30 он начал летать...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:34
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35
А ссылки на кешбэк по ПУМБу где можно взять?
Вот те, что меняются ежемесячно.
Может,научите, как их находить на сайте? Большое спасибо заранее и +1 в карму всем ответившим.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:37
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