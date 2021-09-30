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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:34

  wolt450 написав:Вже літає додаток


как и обещали в 1-30 он начал летать...
S i m
 
Повідомлень: 30
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35

А ссылки на кешбэк по ПУМБу где можно взять?
Вот те, что меняются ежемесячно.

Может,научите, как их находить на сайте? Большое спасибо заранее и +1 в карму всем ответившим.
Искатель
 
Повідомлень: 4937
З нами з: 22.02.16
Подякував: 756 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:37

  2XL написав:СЭПи р2р с дебетки бесплатно или с ограничениями?

СЭП с комиссией, бесплатно только р2р
Oktawa
 
Повідомлень: 417
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Подякував: 435 раз.
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  #<1 ... 3422342334243425
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01.10.2021 13:37
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