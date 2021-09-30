Искатель Добрый день! Вы можете выбрать категорию кэшбека через Viber-бот в категории "Мои приложения". Установить чат-бот можно через наш сайт, воспользовавшись ссылкой: https://retail.pumb.ua/service/viber
Искатель написав:А ссылки на кешбэк по ПУМБу где можно взять? Вот те, что меняются ежемесячно.
Может,научите, как их находить на сайте? Большое спасибо заранее и +1 в карму всем ответившим.
Это надо в вайбер по финансовому номеру присоединиться к ПУМБ внизу Главное меню, чуть чуть потянуть на верх - будет Мои пропозиции , тапнуть, будет Кешбек и появляються окошечки с картинками с категориями: турбота про дим, здоровъе, одежда, хоби.
PUMB написав:Искатель Добрый день! Вы можете выбрать категорию кэшбека через Viber-бот в категории "Мои приложения". Установить чат-бот можно через наш сайт, воспользовавшись ссылкой: https://retail.pumb.ua/service/viber
Большое спасибо за ответ! Я знаю, как выбрать категорию
Просто хотелось на сайте посмотреть весь расклад, а то когда в вайбере водишь пальцем, одно неосторожное нажатие - и ты уже выбрал не ту категорию ((
PUMB написав:Искатель Добрый день! Вы можете выбрать категорию кэшбека через Viber-бот в категории "Мои приложения". Установить чат-бот можно через наш сайт, воспользовавшись ссылкой: https://retail.pumb.ua/service/viber
Большое спасибо за ответ! Я знаю, как выбрать категорию
Просто хотелось на сайте посмотреть весь расклад, а то когда в вайбере водишь пальцем, одно неосторожное нажатие - и ты уже выбрал не ту категорию ((
Так у ПУМБ только вайбер для выбора кешбека на сайте и в мобильном приложении, что дичь, отсутсвует информация!
PUMB написав:Искатель Добрый день! Вы можете выбрать категорию кэшбека через Viber-бот в категории "Мои приложения". Установить чат-бот можно через наш сайт, воспользовавшись ссылкой: https://retail.pumb.ua/service/viber
Большое спасибо за ответ! Я знаю, как выбрать категорию
Просто хотелось на сайте посмотреть весь расклад, а то когда в вайбере водишь пальцем, одно неосторожное нажатие - и ты уже выбрал не ту категорию ((
Водите пальцем пока не надоест, выбор в вайбере после нажатия категории подтверждается появляющимися кнопками "Да" "Нет", это первый месяц-два подтверждения не было, потом произвели улучшение.