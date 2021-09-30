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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3423342434253426>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:34

  wolt450 написав:Вже літає додаток


как и обещали в 1-30 он начал летать...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35

А ссылки на кешбэк по ПУМБу где можно взять?
Вот те, что меняются ежемесячно.

Может,научите, как их находить на сайте? Большое спасибо заранее и +1 в карму всем ответившим.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:37

  2XL написав:СЭПи р2р с дебетки бесплатно или с ограничениями?

СЭП с комиссией, бесплатно только р2р
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:49

Искатель Добрый день! Вы можете выбрать категорию кэшбека через Viber-бот в категории "Мои приложения". Установить чат-бот можно через наш сайт, воспользовавшись ссылкой: https://retail.pumb.ua/service/viber
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:54

  Искатель написав:А ссылки на кешбэк по ПУМБу где можно взять?
Вот те, что меняются ежемесячно.

Может,научите, как их находить на сайте? Большое спасибо заранее и +1 в карму всем ответившим.


Это надо в вайбер по финансовому номеру присоединиться к ПУМБ внизу Главное меню, чуть чуть потянуть на верх - будет Мои пропозиции , тапнуть, будет Кешбек и появляються окошечки с картинками с категориями: турбота про дим, здоровъе, одежда, хоби.
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:11

  PUMB написав:Искатель Добрый день! Вы можете выбрать категорию кэшбека через Viber-бот в категории "Мои приложения". Установить чат-бот можно через наш сайт, воспользовавшись ссылкой: https://retail.pumb.ua/service/viber

Большое спасибо за ответ! Я знаю, как выбрать категорию :)

Просто хотелось на сайте посмотреть весь расклад, а то когда в вайбере водишь пальцем, одно неосторожное нажатие - и ты уже выбрал не ту категорию ((
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:15

  Искатель написав:
  PUMB написав:Искатель Добрый день! Вы можете выбрать категорию кэшбека через Viber-бот в категории "Мои приложения". Установить чат-бот можно через наш сайт, воспользовавшись ссылкой: https://retail.pumb.ua/service/viber

Большое спасибо за ответ! Я знаю, как выбрать категорию :)

Просто хотелось на сайте посмотреть весь расклад, а то когда в вайбере водишь пальцем, одно неосторожное нажатие - и ты уже выбрал не ту категорию ((


Так у ПУМБ только вайбер для выбора кешбека на сайте и в мобильном приложении, что дичь, отсутсвует информация!
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:42

  Искатель написав:
  PUMB написав:Искатель Добрый день! Вы можете выбрать категорию кэшбека через Viber-бот в категории "Мои приложения". Установить чат-бот можно через наш сайт, воспользовавшись ссылкой: https://retail.pumb.ua/service/viber

Большое спасибо за ответ! Я знаю, как выбрать категорию :)

Просто хотелось на сайте посмотреть весь расклад, а то когда в вайбере водишь пальцем, одно неосторожное нажатие - и ты уже выбрал не ту категорию ((

Водите пальцем пока не надоест, выбор в вайбере после нажатия категории подтверждается появляющимися кнопками "Да" "Нет", это первый месяц-два подтверждения не было, потом произвели улучшение.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:45

  Искатель написав:А ссылки на кешбэк по ПУМБу где можно взять?
Вот те, что меняются ежемесячно.

https://pumb.ua/b1p
https://pumb.ua/b3p
https://pumb.ua/b4p
https://pumb.ua/b5p
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:25

Re: ПУМБ

  Shaman написав:акция на бесплатное снятие (без начисления %) закончилась еще с...
31 августа

  Shaman написав:до 30.09 длился грейс на снятые в августе деньги
Можно было и до 30 октября его получить :D
MASolomko
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