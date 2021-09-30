ЛУМУМБа непробивана - китайцям вони шлють юані, єгиптянам фунти і т.д. А як хтось-десь виставив рахунок у USD - це стопудово DCC, бо термінал не американський. У мене попадалово на кілька гривень - далі бодатися не бачу сенсу.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:33
ЛУМУМБа непробивана - китайцям вони шлють юані, єгиптянам фунти і т.д. А як хтось-десь виставив рахунок у USD - це стопудово DCC, бо термінал не американський. У мене попадалово на кілька гривень - далі бодатися не бачу сенсу.
Зараз переглядають цей форум: octopus, ramaz, Serebashka, Shaman і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|