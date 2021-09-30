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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3423342434253426

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:33

  Starter написав:
  klug написав:Чи вдалося дотиснути ЛУМУМБу? Мене теж розвів на курсі, але сьогодні вже пізно розбиратися - буду завтра з ними у стовпчик рахувати.

нет, все времени нет позвонить.
+был в банке там очереди, пополнил карту ушел. отпишусь по итогам

ЛУМУМБа непробивана - китайцям вони шлють юані, єгиптянам фунти і т.д. А як хтось-десь виставив рахунок у USD - це стопудово DCC, бо термінал не американський. У мене попадалово на кілька гривень - далі бодатися не бачу сенсу.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:10

  mustbe написав:
  Искатель написав:А ссылки на кешбэк по ПУМБу где можно взять?
Вот те, что меняются ежемесячно.

https://pumb.ua/b1p
https://pumb.ua/b3p
https://pumb.ua/b4p
https://pumb.ua/b5p


У меня другие % на кредитку уже, наверно, третий месяц. Максимум 2%.
Сравниваю со знакомым с работы - такаяже кредитка, даже оформляли плюс-минус в одно и тоже время у него % кешбека как по ссылкам у меня - урезанные :( Надо будет еще в этом месяце узнать что у него (у меня опять 1-2%).

Картой пользуюсь. Что у меня, что у знакомого практически все расчеты за счет кредитных средств. Но, по-видимому, как-то не так как хочет банк я пользуюсь раз они мне % кешбека урезали. Поддержка ничего толком не ответила - автоматически, по какому алгоритму мы не в курсе.

Может кто знает, по каким признакам банк решает снижать % кешбека?
Sime
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:44

Re: ПУМБ

Всм привет!
Как получить нормальную категорию по кешбеку? Второй месяц приходит самая убогая. Поделитесь критериями (можно в лс).
опять карта на полке будет пылится
Joshua
 
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  #<1 ... 3423342434253426
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