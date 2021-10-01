Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:10

mustbe написав: Искатель написав: А ссылки на кешбэк по ПУМБу где можно взять?

Вот те, что меняются ежемесячно. А ссылки на кешбэк по ПУМБу где можно взять?Вот те, что меняются ежемесячно.

https://pumb.ua/b1p

https://pumb.ua/b3p

https://pumb.ua/b4p

https://pumb.ua/b5p

У меня другие % на кредитку уже, наверно, третий месяц. Максимум 2%.Сравниваю со знакомым с работы - такаяже кредитка, даже оформляли плюс-минус в одно и тоже время у него % кешбека как по ссылкам у меня - урезанныеНадо будет еще в этом месяце узнать что у него (у меня опять 1-2%).Картой пользуюсь. Что у меня, что у знакомого практически все расчеты за счет кредитных средств. Но, по-видимому, как-то не так как хочет банк я пользуюсь раз они мне % кешбека урезали. Поддержка ничего толком не ответила - автоматически, по какому алгоритму мы не в курсе.Может кто знает, по каким признакам банк решает снижать % кешбека?