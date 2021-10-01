ЛУМУМБа непробивана - китайцям вони шлють юані, єгиптянам фунти і т.д. А як хтось-десь виставив рахунок у USD - це стопудово DCC, бо термінал не американський. У мене попадалово на кілька гривень - далі бодатися не бачу сенсу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:33
ЛУМУМБа непробивана - китайцям вони шлють юані, єгиптянам фунти і т.д. А як хтось-десь виставив рахунок у USD - це стопудово DCC, бо термінал не американський. У мене попадалово на кілька гривень - далі бодатися не бачу сенсу.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:10
У меня другие % на кредитку уже, наверно, третий месяц. Максимум 2%.
Сравниваю со знакомым с работы - такаяже кредитка, даже оформляли плюс-минус в одно и тоже время у него % кешбека как по ссылкам у меня - урезанные Надо будет еще в этом месяце узнать что у него (у меня опять 1-2%).
Картой пользуюсь. Что у меня, что у знакомого практически все расчеты за счет кредитных средств. Но, по-видимому, как-то не так как хочет банк я пользуюсь раз они мне % кешбека урезали. Поддержка ничего толком не ответила - автоматически, по какому алгоритму мы не в курсе.
Может кто знает, по каким признакам банк решает снижать % кешбека?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:44
Re: ПУМБ
Всм привет!
Как получить нормальную категорию по кешбеку? Второй месяц приходит самая убогая. Поделитесь критериями (можно в лс).
опять карта на полке будет пылится
Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:35
Карту на полку + сделать плюс пару небольших транзакций по категориям без кешбека, чтобы показать что карта "живая".
Сколько месяцев так прийдется делать не известно, в разных банках по-разному.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:27
и поможет ли такой совет тоже не известно
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:50
А ви вже зацінили нові сучасні тарифи ПУМБи?
Поточний рахунок для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування:
1.1 відкриття рахунку - 30000 UAH
1.3 внесення готівки через касу Банку на рахунок: 0,3% від суми
1.4 зняття готівки через касу Банку: плата не встановлюється
Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:24
Это наверно для "слуг народа"
Вполне "европейский" "рыночный" тариф. Как Роттердам+
"Импортный паритет" и всё такое...
А если серьёзно, обосновать такую цену можно повышенной нагрузкой и рисками в сфере комплаенса для банка. Вот он немного пытается страховаться и компенсировать свои затраты.
Это ж не всекарту "базовому свинорылу" открыть
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:51
Сам продукт передбачає те, що на рахунку будуть розміщені "брудні" кошти, має бути або нормативка, як їх приймати і з ними працювати або такого продукту взагалі не має бути. Хз, що там ще можна страхувати.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:01
"Грязные" - это там где доказано незаконное происхождение (с нарушением закона)
В данном случае речь о "серых" - "средствах необъяснённого (невыясненного) происхождения". И риск в том, что они могут быть и "белыми", и "чёрными" - попробуй разберись. Плюс всякие публичные деятели и связи с ними. И для такого анализа нужны люди. И это стоит денег.
имхо
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