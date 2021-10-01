klug написав:ЛУМУМБа непробивана - китайцям вони шлють юані, єгиптянам фунти і т.д. А як хтось-десь виставив рахунок у USD - це стопудово DCC, бо термінал не американський. У мене попадалово на кілька гривень - далі бодатися не бачу сенсу.
Итоговый вывод, как я понимаю, такой, что карты банка нельзя использовать для валютных платежей не только когда валюта платежа отличается от валюты карты (как в Альфе), но и даже когда они совпадают, потому что банк может решить, что валюта выставлена неправильно, и сделать конвертацию? (на самом деле конвертацию они никакую делать не будут, они же не идиоты, но конечную сумму пересчитают так, как будто сделали).